Кори Гауфф вышла во второй круг US Open, где встретится с Донной Векич
Завершился матч первого круга турнира US Open, где встречались третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф и 79-й номер рейтинга австралийская спортсменка Айла Томлянович. Матч закончился победой американки со счётом 6:4, 6:7 (2:7),
US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2025, среда. 02:15 МСК
79
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|5
|
|6 2
|7
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Матч продолжался 3 часа. Американская теннисистка в этой встрече сделала четыре подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15 возможных. На счету её соперницы два эйс, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.
Гауфф в следующем круге встретится с 49-м номером рейтинга хорватской теннисисткой Донной Векич.
