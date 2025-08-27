Кори Гауфф вышла во второй круг US Open, где встретится с Донной Векич

Завершился матч первого круга турнира US Open, где встречались третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф и 79-й номер рейтинга австралийская спортсменка Айла Томлянович. Матч закончился победой американки со счётом 6:4, 6:7 (2:7),

Матч продолжался 3 часа. Американская теннисистка в этой встрече сделала четыре подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15 возможных. На счету её соперницы два эйс, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

Гауфф в следующем круге встретится с 49-м номером рейтинга хорватской теннисисткой Донной Векич.