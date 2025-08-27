Скидки
Теннис

Кори Гауфф — Айла Томлянович, результат матча 27 августа 2025 года, счёт 2:1, US Open

Кори Гауфф вышла во второй круг US Open, где встретится с Донной Векич
Комментарии

Завершился матч первого круга турнира US Open, где встречались третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф и 79-й номер рейтинга австралийская спортсменка Айла Томлянович. Матч закончился победой американки со счётом 6:4, 6:7 (2:7),

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2025, среда. 02:15 МСК
Айла Томлянович
79
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 5
6 		6 2 7
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Матч продолжался 3 часа. Американская теннисистка в этой встрече сделала четыре подачи навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15 возможных. На счету её соперницы два эйс, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

Гауфф в следующем круге встретится с 49-м номером рейтинга хорватской теннисисткой Донной Векич.

Календарь US Open
Турнирная сетка US Open
Гауфф — о US Open: если перед турниром знаешь, кто будет в финале, становится скучно
