Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

10 из 13 российских теннисисток вышли во второй круг US Open — 2025

10 российских теннисисток продолжат борьбу во втором круге проходящего в эти дни в Нью-Йрке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025. Изначально в основной сетке женского одиночного разряда стартовали 13 представительниц России.

Продолжают выступление на Открытом чемпионате США Мирра Андреева (пятая в рейтинге, пятый посев), Екатерина Александрова (12-я в рейтинге, 13-й посев), Людмила Самсонова (20-й в рейтинге, 17-й посев), Анна Калинская (29-я в рейтинге, 29-й посев), Анастасия Павлюченкова (45), Анастасия Потапова (53), Камилла Рахимова (65), Полина Кудерметова (67), Анна Блинкова (80), Анастасия Захарова (90).

Не смогли преодолеть первый барьер US Open Диана Шнайдер (17-я в рейтинге WTA, 20-й посев на турнире), Вероника Кудерметова (25-я в рейтинге, 24‑й посев) и Оксана Селехметьева (163).

Видео: Перспективные российские теннисистки