Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

10 из 13 российских теннисисток вышли во второй круг US Open — 2025

10 из 13 российских теннисисток вышли во второй круг US Open — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

10 российских теннисисток продолжат борьбу во втором круге проходящего в эти дни в Нью-Йрке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025. Изначально в основной сетке женского одиночного разряда стартовали 13 представительниц России.

Продолжают выступление на Открытом чемпионате США Мирра Андреева (пятая в рейтинге, пятый посев), Екатерина Александрова (12-я в рейтинге, 13-й посев), Людмила Самсонова (20-й в рейтинге, 17-й посев), Анна Калинская (29-я в рейтинге, 29-й посев), Анастасия Павлюченкова (45), Анастасия Потапова (53), Камилла Рахимова (65), Полина Кудерметова (67), Анна Блинкова (80), Анастасия Захарова (90).

Не смогли преодолеть первый барьер US Open Диана Шнайдер (17-я в рейтинге WTA, 20-й посев на турнире), Вероника Кудерметова (25-я в рейтинге, 24‑й посев) и Оксана Селехметьева (163).

Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open 2025

Видео: Перспективные российские теннисистки

Материалы по теме
Мирра Андреева разгромила Алисию Паркс и вышла во второй круг US Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android