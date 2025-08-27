Томми Пол в трёх сетах победил Эльмера Мёллера и вышел во второй круг US Open

Завершился матч первого круга US Open на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум», где встречались 14-я ракетка мира теннисист из США Томми Пол и спортсмен представляющий Данию Эльмер Мёллер (109-й номер рейтинга). Американский теннисист победил со счётом 6:3, 6:3, 6:1.

Матч продолжался 1 час 48 минут. Томми Пол сделал четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету его соперника один эйс и 12 двойных ошибок. В следующем круге американец встретится с 41-м номером рейтинга португальцем Нуну Боржешем.

Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по седьмое сентября.