Теннис

Эльмер Мёллер — Томми Пол, результат матча 27 августа 2025 года, счёт 0:3, US Open

Томми Пол в трёх сетах победил Эльмера Мёллера и вышел во второй круг US Open


Завершился матч первого круга US Open на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум», где встречались 14-я ракетка мира теннисист из США Томми Пол и спортсмен представляющий Данию Эльмер Мёллер (109-й номер рейтинга). Американский теннисист победил со счётом 6:3, 6:3, 6:1.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2025, среда. 03:55 МСК
Эльмер Мёллер
109
Дания
Эльмер Мёллер
Э. Мёллер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		3 1
6 		6 6
             
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол

Матч продолжался 1 час 48 минут. Томми Пол сделал четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету его соперника один эйс и 12 двойных ошибок. В следующем круге американец встретится с 41-м номером рейтинга португальцем Нуну Боржешем.

Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по седьмое сентября.

Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
