Александр Зверев — Алехандро Табило: немец уверенно выиграл первый сет на старте US Open

Сегодня, 27 августа, в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются третья ракетка мира 28-летний немецкий теннисист Александр Зверев и 122-й номер рейтинга 28-летний Алехандро Табило из Чили. Немец уверенно выиграл первый сет со счётом 6:2.

Первый сет был завершён за 32 минуты. На момент написания новости в игре идёт перерыв. Ранее Зверев и Табило встречались лишь раз в рамках АТР-тура. В полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме в 2024 году Зверев одержал верх в трёх сетах со счётом 1:6, 7:6, 6:2.

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

