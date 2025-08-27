Александр Зверев — Алехандро Табило: немец уверенно выиграл первый сет на старте US Open
Поделиться
Сегодня, 27 августа, в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются третья ракетка мира 28-летний немецкий теннисист Александр Зверев и 122-й номер рейтинга 28-летний Алехандро Табило из Чили. Немец уверенно выиграл первый сет со счётом 6:2.
US Open (м). 1-й круг
27 августа 2025, среда. 05:40 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
3-й сет
2 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|
|6 4
122
Алехандро Табило
А. Табило
Первый сет был завершён за 32 минуты. На момент написания новости в игре идёт перерыв. Ранее Зверев и Табило встречались лишь раз в рамках АТР-тура. В полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме в 2024 году Зверев одержал верх в трёх сетах со счётом 1:6, 7:6, 6:2.
Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.
Материалы по теме
Главные победы россиян в большом теннисе:
Комментарии
- 27 августа 2025
-
07:11
-
06:27
-
06:12
-
05:44
-
05:16
-
05:15
-
04:45
-
04:13
-
04:10
-
03:38
-
03:37
-
03:25
-
02:58
-
02:45
-
02:29
-
02:21
-
01:58
-
01:55
-
01:10
-
00:50
-
00:39
-
00:29
-
00:08
-
00:00
- 26 августа 2025
-
23:51
-
23:44
-
23:21
-
22:57
-
22:44
-
22:23
-
22:14
-
22:00
-
21:52
-
21:45
-
21:15