US Open — 2025: результаты матчей с 26 на 27 августа у женщин

В ночь с 26 на 27 августа мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными результатами третьего игрового дня женского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). Первый круг. Результаты 26-27 августа:

  • Кэти Бултер (Великобритания) — Марта Костюк (Украина, 27) — 4:6, 4:6;
  • Эмилиана Аранго (Колумбия) — Ига Швёнтек (Польша, 2) — 1:6, 2:6;
  • Даниэль Коллинз (США) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 0:6, 2:6;
  • Аманда Анисимова (США, 8) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:3, 6:2;
  • Екатерина Александрова (Россия, 13) — Анастасия Севастова (Латвия, SR) — 6:4, 6:1;
  • Лаура Зигемунд (Германия) — Диана Шнайдер (Россия, 20) — 7:6, 2:6, 6:3;
  • Анастасия Захарова (Россия) — Элина Аванесян (Армения) — 6:3, 6:4;
  • Айла Томлянович (Австралия) — Кори Гауфф (США, 3) — 4:6, 7:6; 5:7;
  • Гретье Миннен (Бельгия) — Наоми Осака (Япония, 23) — 3:6, 4:6.

Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по седьмое сентября.

4 топ-матча вторника в теннисе: Шнайдер, Сафиуллин и Александрова на US Open
