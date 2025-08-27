Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

US Open — 2025: результаты матчей с 26 на 27 августа у женщин

В ночь с 26 на 27 августа мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными результатами третьего игрового дня женского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). Первый круг. Результаты 26-27 августа:

Кэти Бултер (Великобритания) — Марта Костюк (Украина, 27) — 4:6, 4:6;

(Украина, 27) — 4:6, 4:6; Эмилиана Аранго (Колумбия) — Ига Швёнтек (Польша, 2) — 1:6, 2:6;

(Польша, 2) — 1:6, 2:6; Даниэль Коллинз (США) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 0:6, 2:6;

(Румыния) — 0:6, 2:6; Аманда Анисимова (США, 8) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:3, 6:2;

(США, 8) — Кимберли Биррелл (Австралия) — 6:3, 6:2; Екатерина Александрова (Россия, 13) — Анастасия Севастова (Латвия, SR) — 6:4, 6:1;

(Россия, 13) — Анастасия Севастова (Латвия, SR) — 6:4, 6:1; Лаура Зигемунд (Германия) — Диана Шнайдер (Россия, 20) — 7:6, 2:6, 6:3;

(Германия) — (Россия, 20) — 7:6, 2:6, 6:3; Анастасия Захарова (Россия) — Элина Аванесян (Армения) — 6:3, 6:4;

(Россия) — Элина Аванесян (Армения) — 6:3, 6:4; Айла Томлянович (Австралия) — Кори Гауфф (США, 3) — 4:6, 7:6; 5:7;

(США, 3) — 4:6, 7:6; 5:7; Гретье Миннен (Бельгия) — Наоми Осака (Япония, 23) — 3:6, 4:6.

Напомним, US Open проходит в Нью-Йорке с 24 августа по седьмое сентября.