Главная Теннис Новости

Александр Зверев — Алехандро Табило: немец ушёл в отрыв по сетам после непростого тай-брейка

Александр Зверев — Алехандро Табило: немец ушёл в отрыв по сетам
Комментарии

В эти минуты в матче первого круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются третья ракетка мира 28-летний немецкий теннисист Александр Зверев и 122-й номер рейтинга 28-летний Алехандро Табило из Чили. Немец на тай-брейке выиграл второй сет — 7:6 (7:4). На второй сет ушло 57 минут.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2025, среда. 05:40 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 1
2 		6 4 0
             
Алехандро Табило
122
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Отметим, первый сет также взял немец, но сделал это более уверенно, переиграв соперника со счётом 6:2. Первый сет был завершён за 32 минуты. На момент написания новости в игре идёт перерыв между сетами.

Ранее Зверев и Табило встречались лишь раз в рамках АТР-тура. В полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме в 2024 году Зверев одержал верх в трёх сетах со счётом 1:6, 7:6, 6:2.

Календарь мужского US Open — 2025
Сетка мужского US Open — 2025
