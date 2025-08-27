Скидки
Теннис

Александр Зверев — Алехандро Табило, результат матча 27 августа 2025, счёт 3:0, первый круг US Open — 2025

Александр Зверев с победы стартовал на US Open — 2025
Комментарии

Третья ракетка мира 28-летний немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче первого круга соревнований Александр одолел 122-го номера рейтинга 28-летнего Алехандро Табило из Чили в трёх сетах со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:4.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2025, среда. 05:40 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
2 		6 4 4
             
Алехандро Табило
122
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Матч продолжался 2 часа 9 минут. За это время Зверев выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Табило восемь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Зверев встретится с 60-й ракеткой мира 24-летним британцем Джейкобом Фирнли, который на старте US Open оказался сильнее 37-летнего испанца Роберто Баутиста-Агута (47) — 7:5, 6:2, 5:7, 6:4.

Календарь мужского US Open — 2025
Сетка мужского US Open — 2025
Александр Зверев — Алехандро Табило: немец уверенно выиграл первый сет на старте US Open
Александр Зверев — Алехандро Табило: немец ушёл в отрыв по сетам

Теннис: главные события 2025 года:

Новости. Теннис
