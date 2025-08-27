Александр Зверев с победы стартовал на US Open — 2025

Третья ракетка мира 28-летний немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче первого круга соревнований Александр одолел 122-го номера рейтинга 28-летнего Алехандро Табило из Чили в трёх сетах со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:4.

Матч продолжался 2 часа 9 минут. За это время Зверев выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Табило восемь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Зверев встретится с 60-й ракеткой мира 24-летним британцем Джейкобом Фирнли, который на старте US Open оказался сильнее 37-летнего испанца Роберто Баутиста-Агута (47) — 7:5, 6:2, 5:7, 6:4.

