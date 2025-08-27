Скидки
Главная Теннис Новости

27 августа главные новости спорта, футбол, Кубок России, Лига чемпионов, НХЛ, теннис, US Open, Шнайдер, Спартак, Кайрат

Неожиданное поражение Шнайдер на US Open, «Спартак» разгромил «Пари НН». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла 52-й в рейтинге спортсменке из Германии Лауре Зигемунд на старте US Open — 2025, московский «Спартак» разгромил «Пари Нижний Новгород» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, «Кайрат» из Алма-Аты победил шотландский «Селтик» по итогам противостояния в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026 и впервые выступит на общем этапе данного турнира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Диана Шнайдер проиграла 52-й ракетке в первом круге US Open.
  2. «Спартак» разгромил «Пари НН» в матче Кубка России, Самошников забил дебютный гол.
  3. «Кайрат» переиграл «Селтик» в серии пенальти и вышел в общий этап Лиги чемпионов.
  4. Екатерина Александрова вышла во второй круг US Open.
  5. Капризов и Кучеров заняли первые места в рейтинге левых и правых крайних форвардов NHL 26.
  6. Роман Сафиуллин победил Гаэля Монфиса и вышел во второй круг US Open.
  7. Кипрский «Пафос» не смог победить сербскую «Црвену Звезду», но вышел в общий этап ЛЧ.
  8. Синнер легко вышел во второй круг US Open, отдав сопернику всего четыре гейма.
  9. «Ахмат» одержал уверенную победу над «Рубином» в матче Кубка России.
  10. Александр Зверев с победы стартовал на US Open — 2025.
  11. «Будё-Глимт» с Хайкиным уступил «Штурму», но вышел в общий этап Лиги чемпионов.
  12. Анастасия Захарова пробилась во 2-й круг US Open, переиграв экс-соотечественницу Аванесян.
  13. Стали известны 32 команды общего этапа Лиги чемпионов из 36.
