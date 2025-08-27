Неожиданное поражение Шнайдер на US Open, «Спартак» разгромил «Пари НН». Главное к утру

17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла 52-й в рейтинге спортсменке из Германии Лауре Зигемунд на старте US Open — 2025, московский «Спартак» разгромил «Пари Нижний Новгород» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, «Кайрат» из Алма-Аты победил шотландский «Селтик» по итогам противостояния в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026 и впервые выступит на общем этапе данного турнира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».