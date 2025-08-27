Неожиданное поражение Шнайдер на US Open, «Спартак» разгромил «Пари НН». Главное к утру
17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла 52-й в рейтинге спортсменке из Германии Лауре Зигемунд на старте US Open — 2025, московский «Спартак» разгромил «Пари Нижний Новгород» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, «Кайрат» из Алма-Аты победил шотландский «Селтик» по итогам противостояния в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026 и впервые выступит на общем этапе данного турнира. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Диана Шнайдер проиграла 52-й ракетке в первом круге US Open.
- «Спартак» разгромил «Пари НН» в матче Кубка России, Самошников забил дебютный гол.
- «Кайрат» переиграл «Селтик» в серии пенальти и вышел в общий этап Лиги чемпионов.
- Екатерина Александрова вышла во второй круг US Open.
- Капризов и Кучеров заняли первые места в рейтинге левых и правых крайних форвардов NHL 26.
- Роман Сафиуллин победил Гаэля Монфиса и вышел во второй круг US Open.
- Кипрский «Пафос» не смог победить сербскую «Црвену Звезду», но вышел в общий этап ЛЧ.
- Синнер легко вышел во второй круг US Open, отдав сопернику всего четыре гейма.
- «Ахмат» одержал уверенную победу над «Рубином» в матче Кубка России.
- Александр Зверев с победы стартовал на US Open — 2025.
- «Будё-Глимт» с Хайкиным уступил «Штурму», но вышел в общий этап Лиги чемпионов.
- Анастасия Захарова пробилась во 2-й круг US Open, переиграв экс-соотечественницу Аванесян.
- Стали известны 32 команды общего этапа Лиги чемпионов из 36.
