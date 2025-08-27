Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

US Open — 2025: результаты матчей с 26 на 27 августа у мужчин

В ночь с 26 на 27 августа мск в Нью-Йорке (США) продолжился US Open – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными результатами третьего игрового дня мужского одиночного разряда (курсивом выделены победители).

Теннис. US Open — 2025 (США). Первый круг. Результаты 26-27 августа:

Мартон Фучович (Венгрия) – Денис Шаповалов (Канада, 27) — 4:6, 4:6, 0:6;

(Канада, 27) — 4:6, 4:6, 0:6; Маттео Арнальди (Италия) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 19) — 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 3:6;

(Аргентина, 19) — 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 3:6; Лоренцо Музетти (Италия, 10) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) —6:7, 6:3, 6:4, 6:4;

(Италия, 10) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) —6:7, 6:3, 6:4, 6:4; Алексей Попырин (Австралия) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:3, 6:4, 7:6;

(Австралия) – Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:3, 6:4, 7:6; Александр Бублик (Казахстан, 23) – Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 6:1, 6:4;

(Казахстан, 23) – Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 6:1, 6:4; Янник Синнер (Италия, 1) – Вит Коприва (Чехия) — 6:1, 6:1, 6:2;

(Италия, 1) – Вит Коприва (Чехия) — 6:1, 6:1, 6:2; Стефанос Циципас (Греция, 26) – Александр Мюллер (Франция) — 4:6, 6:0, 6:1, 7:6;

(Греция, 26) – Александр Мюллер (Франция) — 4:6, 6:0, 6:1, 7:6; Билли Харрис (Великобритания, LL) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) — 4:6, 6:7, 4:6;

(Канада, 25) — 4:6, 6:7, 4:6; Гаэль Монфис (Франция) – Роман Сафиуллин (Россия) — 4:6, 6:2, 1:6, 6:3, 4:6;

(Россия) — 4:6, 6:2, 1:6, 6:3, 4:6; Нуну Боржеш (Португалия) – Брендон Холт (США) — 6:4, 6:2, 6:3;

(Португалия) – Брендон Холт (США) — 6:4, 6:2, 6:3; Кристофер О'Коннелл (Австралия) – Алекс де Минор (Австралия, 8) — 3:6, 4:6, 4:6;

(Австралия, 8) — 3:6, 4:6, 4:6; Эльмер Мёллер (Дания) – Томми Пол (США, 14) — 3:6, 3:6, 1:6;

(США, 14) — 3:6, 3:6, 1:6; Александр Зверев (Германия, 3) — Алехандро Табило (Чили) — 6:2, 7:6, 6:4.

US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.