Александр Зверев, US Open: результаты на 27 августа, следующий соперник, путь до титула

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев с победы стартовал на Открытом чемпионате США. «Чемпионат» публикует результат его первой игры, а также потенциальный путь к победе на турнире.

Проведённый матч Александра Зверева на US Open — 2025:

первый круг: Александр Зверев (Германия) — Алехандро Табило (Чили) — 6:2, 7:6, 6:4.

Следующий матч Александра Зверева на US Open — 2025:

второй круг: Александр Зверев (Германия) — Джейкоб Фирнли (Великобритания).

Потенциальный путь Александра Зверева к титулу:

третий круг: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25);

четвёртый круг: Андрей Рублёв (Россия, 15);

1/4 финала: Алекс де Минор (Австралия, 8);

1/2 финала: Янник Синнер (Италия, 1);

финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).