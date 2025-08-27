Скидки
US Open — 2025, мужчины: расписание матчей на 27 августа

Сегодня, 27 августа, и ночью 28 августа по московскому времени в Нью-Йорке (США) продолжится US Open – 2025. Чемпионат предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня мужского одиночного разряда турнира.

US Open – 2025. Расписание матчей на 27-28 августа. Мужчины (время – московское):

18:00. Иржи Легечка (Чехия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);

18:30. Новак Джокович (Сербия) — Захари Свайда (США);

19:30. Жоао Фонсека (Бразилия) — Томаш Махач (Чехия);

19:30. Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — Каспер Рууд (Норвегия);

20:00. Бенжамен Бонзи (Франция) — Маркос Гирон (США);

20:00. Ллойд Харрис (ЮАР) — Тейлор Фриц (США);

21:30. Якуб Меншик (Чехия) — Юго Бланше (Франция);

22:00. Фрэнсис Тиафо (США) — Мартин Дамм-мл. (США);

0:00. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Хольгер Руне (Дания);

2:00. Маттия Беллуччи (Италия) — Карлос Алькарас (Испания);

3:30. Бен Шелтон (США) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).

US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

