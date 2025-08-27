Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов — лучший теннисист России в третьем квартале 2025 года по версии «Чемпионата»

Хачанов — лучший теннисист России в третьем квартале 2025 года по версии «Чемпионата»
Комментарии

«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисистов по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам третьего квартала 2025 года рейтинг возглавил Карен Хачанов. Второе место занял Андрей Рублёв, на третьей строчке расположился Даниил Медведев.

Подробный рейтинг «Чемпионата»:
Лучший теннисист России – Карен Хачанов! Рейтинг «Чемпионата»: третий квартал 2025 года
Лучший теннисист России – Карен Хачанов! Рейтинг «Чемпионата»: третий квартал 2025 года

Напомним, в нашем рейтинге по итогам третьего квартала 2025 года мы подводим итоги выступления теннисистов с 9 июня по 25 августа 2025 года.

В расчёт берутся:

  • текущий рейтинг теннисиста;
  • насколько он сумел взлететь за это время в рейтинге;
  • каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;
  • каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android