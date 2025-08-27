Хачанов — лучший теннисист России в третьем квартале 2025 года по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисистов по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам третьего квартала 2025 года рейтинг возглавил Карен Хачанов. Второе место занял Андрей Рублёв, на третьей строчке расположился Даниил Медведев.

Напомним, в нашем рейтинге по итогам третьего квартала 2025 года мы подводим итоги выступления теннисистов с 9 июня по 25 августа 2025 года.

В расчёт берутся: