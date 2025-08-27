Скидки
Теннис

US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 27 августа

US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 27 августа
Сегодня, 27 августа, и ночью 28 августа в Нью-Йорке (США) продолжится розыгрыш US Open – 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей четвёртого игрового дня женского одиночного разряда турнира.

Теннис. US Open – 2025. Женщины. Первый круг. Расписание игрового дня 25-26 августа (время московское):

18:00. Эмма Радукану (Великобритания) — Джаниче Чен (Индонезия);

18:00. Эмма Наварро (США) — Кэти Макнелли (США);

18:00. Виктория Азаренко (Беларусь) — Анастасия Павлюченкова (Россия);

20:00. Моюка Утидзима (Япония) — Барбора Крейчикова (Чехия);

20:30. Джессика Пегула (США) — Анна Блинкова (Россия);

21:30. Елена Рыбакина (Казахстан) — Тереза Валентова (Чехия);

22:00. Елена Остапенко (Латвия) — Тэйлор Таунсенд (США);

23:00. Людмила Самсонова (Россия) — Присцилла Хон (Новая Зеландия);

00:00. Анастасия Потапова (Россия) — Мирра Андреева (Россия);

2:00. Ива Йович (США) — Жасмин Паолини (Италия);

4:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Полина Кудерметова (Россия).

«Сделаю всё возможное, чтобы снять проклятье». Мирра — после первого круга US Open
