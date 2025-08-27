Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

13 россиян вышли во второй круг US Open, показав лучший результат с 2008 года

Россияне показали лучший результат первого круга на US Open с 2008 года. Во второй раунд соревнований сумели пробиться сразу 13 представителей России (3 мужчины и 10 женщин). В 2008 году стартовый раунд смогли преодолеть 16 игроков.

13 российских теннисистов, которые продолжают борьбу в одиночном разряде US Open — 2025

Девушки:

Мирра Андреева;

Анна Калинская;

Анастасия Павлюченкова;

Анастасия Потапова;

Екатерина Александрова;

Людмила Самсонова;

Полина Кудерметова;

Камилла Рахимова;

Анна Блинкова;

Анастасия Захарова.

Мужчины:

Карен Хачанов;

Андрей Рублёв;

Роман Сафиуллин.

US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующими победителями турнира являются итальянец Янник Синнер и Арина Соболенко из Беларуси.