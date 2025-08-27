13 россиян вышли во второй круг US Open, показав лучший результат с 2008 года

Россияне показали лучший результат первого круга на US Open с 2008 года. Во второй раунд соревнований сумели пробиться сразу 13 представителей России (3 мужчины и 10 женщин). В 2008 году стартовый раунд смогли преодолеть 16 игроков.
13 российских теннисистов, которые продолжают борьбу в одиночном разряде US Open — 2025
Девушки:
Мирра Андреева;
Анна Калинская;
Анастасия Павлюченкова;
Анастасия Потапова;
Екатерина Александрова;
Людмила Самсонова;
Полина Кудерметова;
Камилла Рахимова;
Анна Блинкова;
Анастасия Захарова.
Мужчины:
Карен Хачанов;
Андрей Рублёв;
Роман Сафиуллин.
US Open – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующими победителями турнира являются итальянец Янник Синнер и Арина Соболенко из Беларуси.