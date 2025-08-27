Скидки
Синнер — о трудностях в карьере: иногда вы не можете это контролировать

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как справлялся с трудными временами в текущем сезоне. Игрок был дисквалифицирован за применение допинга.

«Я готов выигрывать как можно больше игр, но иногда приходится проходить через трудные времена. У всех нас есть сомнения. И у меня есть сомнения, когда я выхожу на корт, но я напоминаю себе, что могу победить. Всегда хотел сказать, что победа на турнире «Большого шлема» — особое чувство. Но я никогда ничего не принимаю как должное. Вне корта может случиться всё что угодно. Иногда вы не можете это контролировать», — сказал Синнер в документальном фильме от Rolex.

Напомним, вчера, 26 августа, Синнер одержал победу в матче первого круга US Open, обыграв 89-го номера рейтинга чешского теннисиста Вита Коприву со счётом 6:1, 6:1, 6:2. В следующем круге турнира итальянский спортсмен встретится с 36-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.

