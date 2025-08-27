Скидки
Стала известна сетка US Open в женском парном разряде, где сыграют Шнайдер и Андреева

17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер и пятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева узнали своих соперниц по первому кругу US Open — 2025 в женском парном разряде. На старте турнира девушки сыграют с дуэтом Хэрриет Дарт (Великобритания)/Юлия Путинцева (Казахстан).

Сетка US Open - 2025 в женском парном разряде

Российская пара является пятой сеяной на турнире US Open. В случае победы в первом круге Андреева и Шнайдер сыграют с победительницами матча Хейли Баптист (США)/Уитни Осуйве (США) — Сторм Хантер (Австралия)/Дезире Кравчик (США).

Напомним, действующими чемпионками Открытого чемпионата США в женском парном разряде являются Людмила Киченок (Украина) и Елена Остапенко (Латвия).

