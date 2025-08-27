Скидки
Теннис

Новак Джокович — Захари Свайда: где смотреть, во сколько начало игры второго круга US Open

Новак Джокович — Захари Свайда: где смотреть, во сколько начало игры второго круга US Open
Комментарии

Сегодня, 27 августа, в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 145-я ракетка мира Захари Свайда из США. Встреча запланирована на 18:30 мск. Отметим, что это первый очный матч теннисистов. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

US Open (м). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Захари Свайда
145
США
Захари Свайда
З. Свайда

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.

