Новак Джокович — Захари Свайда: где смотреть, во сколько начало игры второго круга US Open

Сегодня, 27 августа, в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 145-я ракетка мира Захари Свайда из США. Встреча запланирована на 18:30 мск. Отметим, что это первый очный матч теннисистов. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.