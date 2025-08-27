Елена Рыбакина — Тереза Валентова: где смотреть, во сколько начало матча US Open
Сегодня, 27 августа, в матче второго круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и 96-й номер рейтинга Тереза Валентова из Чехии. Начало поединка запланировано на 21:30 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
US Open (ж). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 21:30 МСК
10
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
96
Тереза Валентова
Т. Валентова
Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.
