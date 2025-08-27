Скидки
Главная Теннис Новости

Маттия Беллуччи — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало матча US Open

Маттия Беллуччи — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало матча US Open
Комментарии

В ночь с 27 на 28 августа в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и итальянец Маттия Беллуччи, занимающий 65-е место в мировом рейтинге. Встреча запланирована на 2:00 мск. Отметим, что это первый очный матч теннисистов. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 02:00 МСК
Маттия Беллуччи
65
Италия
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.

