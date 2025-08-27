Маттия Беллуччи — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало матча US Open
В ночь с 27 на 28 августа в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и итальянец Маттия Беллуччи, занимающий 65-е место в мировом рейтинге. Встреча запланирована на 2:00 мск. Отметим, что это первый очный матч теннисистов. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
US Open (м). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 02:00 МСК
65
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.
