Маттия Беллуччи — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало матча US Open

В ночь с 27 на 28 августа в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встретятся вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и итальянец Маттия Беллуччи, занимающий 65-е место в мировом рейтинге. Встреча запланирована на 2:00 мск. Отметим, что это первый очный матч теннисистов. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 000 000.