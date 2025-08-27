Россия вышла на второе место по представительству в одиночных сетках US Open — 2025

В мужской и женской одиночных сетках US Open — 2025 до второго круга дошли 13 российских теннисистов (3 мужчины и 10 женщин). Это второй показатель по представительству от страны. Лидируют по-прежнему хозяева турнира — США (23).

Представительство в мужской и женской одиночных сетках US Open — 2025:

1. США — 23 участника (11 мужчин + 12 женщин).

2. Россия — 13 (3+10).

3-4. Австралия — 8 (5+3).

3-4. Чехия — 8 (3+5).

5. Франция — 7 (5+2).

6. Италия — 6 (5+1).

7-8. Испания — 5 (4+1).

7-8. Германия — 5 (3+2).

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующими победителями турнира являются первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и лидер мирового рейтинга в женском разряде Арина Соболенко из Беларуси.