Теннис Новости

Анастасия Потапова — Мирра Андреева: где смотреть, во сколько начало матча US Open

Анастасия Потапова — Мирра Андреева: где смотреть, во сколько начало матча US Open
В ночь с 27 на 28 августа в матче второго круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева и её соотечественница 53-я ракетка мира Анастасия Потапова. Начало поединка запланировано на 00:00 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 00:00 МСК
Анастасия Потапова
53
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Счёт личных встреч равный — 1-1. Интересно, что Анастасия была первой соперницей Мирры в WTA — 15-летняя Андреева уступила ей в Монастире-2022, куда получила уайлд-кард. Потапова победила там в трёх сетах — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Мирра взяла реванш в 2023 году на траве Уимблдона — 6:2, 7:5.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.

