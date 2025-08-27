Арина Соболенко — Полина Кудерметова: где смотреть, во сколько начало матча US Open
В ночь с 27 августа на 28 августа в матче второго круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и 67-я ракетка мира россиянка Полина Кудерметова. Начало поединка запланировано на 4:00 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции US Open — 2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 04:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
67
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Соболенко ведёт 1-0 по личным встречам. Она выиграла у Кудерметовой-младшей на старте этого сезона, в финале Брисбена — 4:6, 6:3, 6:2.
Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.
