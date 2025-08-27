Сегодня, 27 августа, на Открытом чемпионате США пройдут матчи второго круга. В основной сетке соревнований продолжают участие три российских теннисиста — Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин. Ранее борьбу за титул завершил Даниил Медведев.

Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: кто станет чемпионом US Open — 2025 среди мужчин?

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 90 000 000.