Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кто станет чемпионкой US Open — 2025 среди женщин?

Кто станет чемпионкой US Open — 2025 среди женщин?
Комментарии

Сегодня, 27 августа, пройдут матчи второго круга Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. В основной сетке соревнований осталось 10 из 13 российских теннисисток. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: кто станет чемпионкой US Open — 2025 среди женщин?

Напомним, не смогли преодолеть первый барьер US Open три россиянки — Диана Шнайдер (17-я в рейтинге WTA, 20-й посев на турнире), Вероника Кудерметова (25-я в рейтинге, 24‑й посев) и Оксана Селехметьева (163).

Материалы по теме
5 топ-матчей среды в теннисе: Павлюченкова, Самсонова и Мирра с Потаповой на US Open
5 топ-матчей среды в теннисе: Павлюченкова, Самсонова и Мирра с Потаповой на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android