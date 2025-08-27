Сегодня, 27 августа, пройдут матчи второго круга Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде. В основной сетке соревнований осталось 10 из 13 российских теннисисток. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: кто станет чемпионкой US Open — 2025 среди женщин?

Напомним, не смогли преодолеть первый барьер US Open три россиянки — Диана Шнайдер (17-я в рейтинге WTA, 20-й посев на турнире), Вероника Кудерметова (25-я в рейтинге, 24‑й посев) и Оксана Селехметьева (163).