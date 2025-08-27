Анастасия Павлюченкова — Виктория Азаренко: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга US Open

Сегодня, 27 августа, в Нью-Йорке состоится матч US Open, в котором 44-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова встретится с Викторией Азаренко из Беларуси. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, начало которого запланировано на 18:00 мск.

Счёт личных встреч — 7-2 в пользу Азаренко (5-1 на харде). Впервые они сыграли друг с другом больше 16 лет назад, в Майами-2009. Там Виктория победила со счётом 6:2, 6:2. В США они играли ещё дважды — в Майами-2011, где белоруска была сильнее в трёх сетах (3:6, 6:1, 6:4), и в Цинциннати-2015, где Азаренко снялась при счёте 6:1, 0:3 из-за травмы ноги. Последний на данный момент поединок между ними состоялся в Торонто-2024 — там Виктория победила со счётом 6:2, 6:2. Анастасия же в последний раз побеждала Викторию в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2021, где в итоге дошла до финала, — 5:7, 6:3, 6:2.