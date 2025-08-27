Скидки
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут четвёртого ребёнка — Hola!

Бывшая восьмая ракетка мира россиянка Анна Курникова и известный испанский певец Энрике Иглесиас ждут четвёртого ребёнка. Об этом сообщает Hola! Курникова была замечена в Майами в оверсайз-толстовке с выделяющимся животом. Кроме того, надёжный источник, близкий к семье, подтвердил информацию о беременности. Сообщается, что ребёнок должен появиться на свет в конце 2025 года.

Отметим, что у пары есть трое детей — двойняшки: сын Николас и дочь Люси (родились 16 декабря 2017 года), а также дочь Мэри (родилась 30 января 2020 года).

Анна Курникова не выиграла ни одного турнира WTA в одиночном разряде, зато добилась успехов в парном теннисе, выступая со швейцаркой Мартиной Хингис. Пара Курникова — Хингис дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии (1999 и 2002 годы) и однажды вышла в финал «Ролан Гаррос» (1999 год). Анна была первой ракеткой мира в парном разряде.

