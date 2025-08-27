Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер рассказал о непростом решении, из-за которого он покинул семью

Янник Синнер рассказал о непростом решении, из-за которого он покинул семью
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своём непростом выборе, благодаря которому он начал карьеру в теннисе.

«Со стороны я не выгляжу очень эмоциональным. Но это не так. Иногда я не могу справиться с трудными моментами. Порой я очень строг к себе. Я занимался лыжами, футболом и немного теннисом. В лыжах я был очень успешным, но в тринадцать с половиной лет выбрал теннис. Дорога до кортов занимала несколько часов, поэтому я принял тяжёлое решение уехать, оставив родителей, брата, друзей, другие виды спорта», — сказал Синнер в документальном фильме от Rolex.

Напомним, во вторник, 26 августа, Синнер одержал победу в матче первого круга US Open, обыграв 89-го номера рейтинга чешского теннисиста Вита Коприву со счётом 6:1, 6:1, 6:2. В следующем круге турнира итальянский спортсмен встретится с 36-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.

Материалы по теме
Синнер сломает тренд, Соболенко и Швёнтек разыграют титул? Чего ждать от US Open — 2025
Синнер сломает тренд, Соболенко и Швёнтек разыграют титул? Чего ждать от US Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android