Бывший физиотерапевт Синнера начал сотрудничество с другим итальянским игроком

Джакомо Налди, бывший физиотерапевт первой ракетки мира Янника Синнера, начал сотрудничество с итальянским теннисистом Франческо Пассаро. Об этом сообщил португальский журналист Жозе Моргаду.

Налди вошёл в штаб Пассаро перед Открытым чемпионатом США — 2025. В первом круге итальянец уступил своему соотечественнику Флавио Коболли и завершил выступление на турнире. Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 90 млн.

Янник Синнер расстался со своим физиотерапевтом Джакомо Налди в августе 2024 года после допингового скандала, в котором был замешан и сам Синнер.