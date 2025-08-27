Гауфф — о матче первого круга на US Open: в сложные моменты в голове множество мыслей

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, о чём думала во время матча с австралийской спортсменкой Айлой Томлянович в первом круге US Open — 2025. Матч закончился победой американки со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 7:5.
«В основном я сказала себе при счёте 6:5: «Мне нужно доверять той работе, которую мы проделали на корте», и именно так я и поступила в том гейме. Это новое движение, иногда у меня получается хорошо, иногда — не очень, но когда получается или когда я вообще делаю подачу, результат всегда хороший, главное — напомнить себе, как это делать. Но, конечно, в такие сложные моменты у меня в голове множество мыслей — я думаю не только о подаче, но и о том, как разыграть очко, куда подавать, что она собирается делать. Это непросто, но, думаю, мне просто нужно помнить, что я чувствовала сегодня в такие моменты, и постараться использовать это в следующем матче», — приводит слова Гауфф The Tennis Gazette.
