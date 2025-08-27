Винус Уильямс сыграет в парном разряде на US Open — 2025 с Лейлой Фернандес

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс примет участие в парном разряде на Открытом чемпионате США — 2025. Её напарницей станет 22-летняя канадка Лейла Фернандес, которая занимает 30-е место в одиночном рейтинге WTA.

Теннисистки получили уайлд-кард. В первом круге они сыграют с украинкой Людмилой Киченок и австралийкой Эллен Перес, которые являются шестыми сеяными соревнований.

В одиночном разряде Уильямс проиграла 13-й ракетке мира чешке Каролине Муховой. Фернандес вышла во второй круг, где встретится с француженкой Эльзой Жакемо.