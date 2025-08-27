Винус Уильямс сыграет в парном разряде на US Open — 2025 с Лейлой Фернандес
Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс примет участие в парном разряде на Открытом чемпионате США — 2025. Её напарницей станет 22-летняя канадка Лейла Фернандес, которая занимает 30-е место в одиночном рейтинге WTA.
Теннисистки получили уайлд-кард. В первом круге они сыграют с украинкой Людмилой Киченок и австралийкой Эллен Перес, которые являются шестыми сеяными соревнований.
US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:00 МСК
Лейла Фернандес
Винус Уильямс
Л. Фернандес В. Уильямс
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Людмила Киченок
Эллен Перес
Л. Киченок Э. Перес
В одиночном разряде Уильямс проиграла 13-й ракетке мира чешке Каролине Муховой. Фернандес вышла во второй круг, где встретится с француженкой Эльзой Жакемо.
