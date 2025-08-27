Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Винус Уильямс сыграет в парном разряде на US Open — 2025 с Лейлой Фернандес

Винус Уильямс сыграет в парном разряде на US Open — 2025 с Лейлой Фернандес
Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс примет участие в парном разряде на Открытом чемпионате США — 2025. Её напарницей станет 22-летняя канадка Лейла Фернандес, которая занимает 30-е место в одиночном рейтинге WTA.

Теннисистки получили уайлд-кард. В первом круге они сыграют с украинкой Людмилой Киченок и австралийкой Эллен Перес, которые являются шестыми сеяными соревнований.

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
28 августа 2025, четверг. 18:00 МСК
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
Л. Фернандес В. Уильямс
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
Эллен Перес
Австралия
Эллен Перес
Л. Киченок Э. Перес

В одиночном разряде Уильямс проиграла 13-й ракетке мира чешке Каролине Муховой. Фернандес вышла во второй круг, где встретится с француженкой Эльзой Жакемо.

Календарь парного US Open (ж)
Сетка парного US Open (ж)
Материалы по теме
Фото
Винус Уильямс расплакалась на пресс-конференции после поражения от Муховой на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android