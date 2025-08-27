Скидки
Наоми Осака поделилась деталями о своём нашумевшем наряде на US Open — 2025

24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своём ярком образе на Открытом чемпионате США — 2025, который вызвал фурор в социальных сетях.

«Я придумала этот наряд уже давно. Возможно, позже выложу видео — мы тестировали его ещё в прошлом году. Наряд получился очень сложным, потому что кристаллы очень непросто сочетать в одном образе. Я подумала, что будет так забавно вдохновиться огнями Нью-Йорка. Рада, что мой первый наряд был вечером. Он определённо получился очень сложным.

Причёска немного растрепалась. Примерно неделю назад меня вдохновил большой хвост с розами. Не знала, получится ли так же. Результат — гораздо лучше, чем я могла себе представить», — приводит слова Осаки Punto de Break.

