«Это было неидеально, но я рада». Гауфф — о победе над Томлянович в первом круге US Open
Поделиться
Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу над 79-м номером рейтинга австралийской спортсменкой Айлой Томлянович. Матч закончился победой американки со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 7:5.
US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2025, среда. 02:15 МСК
79
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|5
|
|6 2
|7
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Мне казалось, что она возвращает слишком много мячей, и я пыталась загнать её назад. Да, это было неидеально, но я рада, что прошла в следующий круг. У меня было так много шансов, я была уверена, что рано или поздно они придут. Были возможности закончить матч за два сета, были шансы выйти вперёд с двойным брейком много раз, и я думала, что в итоге один из этих шансов будет на моей стороне. Так и случилось в том гейме (5:5 в третьем сете. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Гауфф The Tennis Gazette.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 августа 2025
-
17:55
-
17:55
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:21
-
16:55
-
16:40
-
15:31
-
15:00
-
14:45
-
14:11
-
13:57
-
12:50
-
12:41
-
11:58
-
11:49
-
11:38
-
11:27
-
11:10
-
10:59
-
10:51
-
10:33
-
10:00
-
09:46
-
08:39
-
08:30
-
08:24
-
07:52
-
07:11
-
06:27
-
06:12
-
05:44
-
05:16