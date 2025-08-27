Скидки
«Это было неидеально, но я рада». Гауфф — о победе над Томлянович в первом круге US Open

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу над 79-м номером рейтинга австралийской спортсменкой Айлой Томлянович. Матч закончился победой американки со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 7:5.

US Open (ж). 1-й круг
27 августа 2025, среда. 02:15 МСК
Айла Томлянович
79
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 5
6 		6 2 7
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Мне казалось, что она возвращает слишком много мячей, и я пыталась загнать её назад. Да, это было неидеально, но я рада, что прошла в следующий круг. У меня было так много шансов, я была уверена, что рано или поздно они придут. Были возможности закончить матч за два сета, были шансы выйти вперёд с двойным брейком много раз, и я думала, что в итоге один из этих шансов будет на моей стороне. Так и случилось в том гейме (5:5 в третьем сете. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Гауфф The Tennis Gazette.

