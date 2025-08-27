«Это было неидеально, но я рада». Гауфф — о победе над Томлянович в первом круге US Open

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу над 79-м номером рейтинга австралийской спортсменкой Айлой Томлянович. Матч закончился победой американки со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 7:5.

«Мне казалось, что она возвращает слишком много мячей, и я пыталась загнать её назад. Да, это было неидеально, но я рада, что прошла в следующий круг. У меня было так много шансов, я была уверена, что рано или поздно они придут. Были возможности закончить матч за два сета, были шансы выйти вперёд с двойным брейком много раз, и я думала, что в итоге один из этих шансов будет на моей стороне. Так и случилось в том гейме (5:5 в третьем сете. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Гауфф The Tennis Gazette.