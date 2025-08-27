Скидки
Наоми Осака рассказала, что назвала свою Лабубу созвучно имени знаменитой теннисистки

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что назвала свою игрушку Лабубу в честь легендарной американской теннисистки Билли Джин Кинг.

«Я могла бы настроиться лучше; я очень нервничала. Это был первый круг, и этот турнир очень много для меня значит. Я очень хотела победить. Жаль, что я не думала больше о процессе, чем о результате, но рада, что смогла победить.

Больше всего мне нравится моя маленькая Лабубу. Я не ожидала, что всем понравится Билли Джин Блинг. Рада, что она сегодня всех рассмешила», — приводит слова Осаки Punto de Break.

В первом круге US Open — 2025 Осака обыграла бельгийку Гретье Миннен (6:3, 6:4). Во втором раунде японка сыграет с американкой Хейли Баптист.

