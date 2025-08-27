«Главное — научиться доверять». Гауфф — о сотрудничестве с тренером по биомеханике

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о работе с экспертом по биомеханике Гэвином Макмилланом. На старте US Open — 2025 Гауфф обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 7:5.

«Он очень хороший человек. Думаю, что во многом я ему доверяю, потому что многое из того, что он говорит, основано на фактах и науке, а не просто на том, что кто-то говорит сделать что-то, и ты делаешь это. Верю в тренера и в план, я могу показывать хороший теннис, и для меня сейчас главное — научиться доверять всему тому, над чем мы работали на корте.

Прошла всего неделя, но надеюсь, что буду здесь и на второй неделе, и там будет совсем другой план. Но если нет, я всё равно с нетерпением жду, как бы ни сложился этот турнир, надеюсь, что пробьюсь сюда до конца. С нетерпением жду, что у меня будет много времени перед турнирами в Азии», — приводит слова Гауфф The Tennis Gazette.