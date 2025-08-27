Скидки
Теннис Новости

«Надеюсь, Тиафо увидел». Алькарас отреагировал на одобрение Синнером его новой причёски

Пятикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал пост в социальных сетях, который процитировал реакцию четырёхкратного чемпиона мэйджоров, лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера на нашумевшую стрижку Алькараса.

Синнер заявил, что Алькарасу идёт новый образ. Ранее американский теннисист Фрэнсис Тиафо раскритиковал причёску, сказав, что она ужасная.

«Надеюсь, что Фрэнсис Тиафо это увидел», — написал Алькарас. Американец отреагировал смеющимися эмодзи.

Отметим, что Алькарас сообщил, что новую причёску ему случайно сделал брат из-за того, что запутался в режимах машинки для стрижки.

«Ужасная». Фрэнсис Тиафо — о новой причёске Карлоса Алькараса на US Open — 2025
