Джесика Пегула — Анна Блинкова: онлайн-трансляция 2-го круга на US Open начнётся в 20:30

Сегодня, 27 августа, в матче второго круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула и россиянка Анна Блинкова, занимающая 80-ю строчку WTA. Начало поединка запланировано на 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Джессика Пегула — Анна Блинкова.

Счёт личных встреч — 4-1 в пользу Пегулы (3-1 на харде). Анна выиграла у неё во втором круге Индиан-Уэллса-2024, а три поединка до этого и матч в четвертьфинале Остина-2025 остались за Джессикой.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.