Анастасия Потапова — Мирра Андреева: онлайн-трансляция матча US Open начнётся после 00:00
В ночь с 27 августа на 28 августа в матче второго круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся пятая ракетка мира россиянка Мирра Андреева и её соотечественница 53-я ракетка мира Анастасия Потапова. Начало поединка запланировано на 00:00 мск.
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 00:15 МСК
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Анастасия Потапова.
Счёт личных встреч равный — 1-1. Интересно, что Анастасия была первой соперницей Мирры в WTA — 15-летняя Андреева уступила ей в Монастире-2022, куда получила уайлд-кард. Потапова победила там в трёх сетах — 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Мирра взяла реванш в 2023 году на траве Уимблдона — 6:2, 7:5.
