Арина Соболенко — Полина Кудерметова: онлайн-трансляция матча US Open начнётся в 4:00
В ночь с 27 августа на 28 августа в матче второго круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и 67-я ракетка мира россиянка Полина Кудерметова.
US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 04:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
67
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Начало поединка запланировано на 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию Арина Соболенко — Полина Кудерметова.
Соболенко ведёт 1-0 по личным встречам. Она выиграла у Кудерметовой-младшей на старте этого сезона, в финале Брисбена — 4:6, 6:3, 6:2.
Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.
