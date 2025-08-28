Арина Соболенко — Полина Кудерметова: онлайн-трансляция матча US Open начнётся в 4:00

В ночь с 27 августа на 28 августа в матче второго круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и 67-я ракетка мира россиянка Полина Кудерметова.

Начало поединка запланировано на 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию Арина Соболенко — Полина Кудерметова.

Соболенко ведёт 1-0 по личным встречам. Она выиграла у Кудерметовой-младшей на старте этого сезона, в финале Брисбена — 4:6, 6:3, 6:2.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.