Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Полина Кудерметова: онлайн-трансляция матча US Open начнётся в 4:00

Арина Соболенко — Полина Кудерметова: онлайн-трансляция матча US Open начнётся в 4:00
Комментарии

В ночь с 27 августа на 28 августа в матче второго круга женского одиночного разряда Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и 67-я ракетка мира россиянка Полина Кудерметова.

US Open (ж). 2-й круг
28 августа 2025, четверг. 04:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Полина Кудерметова
67
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Начало поединка запланировано на 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию Арина Соболенко — Полина Кудерметова.

Соболенко ведёт 1-0 по личным встречам. Она выиграла у Кудерметовой-младшей на старте этого сезона, в финале Брисбена — 4:6, 6:3, 6:2.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США – 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.

Материалы по теме
Мирра сражается с Потаповой за выход в 3-й круг US Open! Также играет Самсонова. LIVE!
Live
Мирра сражается с Потаповой за выход в 3-й круг US Open! Также играет Самсонова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android