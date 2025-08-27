Скидки
«Вдохнула новую жизнь, придала сил». Стефанос Циципас — о победе в первом круге US Open

28-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высоко оценил значимость своей победы в первом круге Открытого чемпионата США — 2025. Он обыграл француза Александра Мюллера со счётом 4:6, 6:0, 6:1, 7:6 (7:5).

US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 23:40 МСК
Стефанос Циципас
28
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 7 7
6 		0 1 6 5
             
Александр Мюллер
38
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер

«Возвращаюсь в хорошее расположение духа. Эта победа вдохнула в мою игру новую жизнь, определённо придала мне сил и помогла снова почувствовать себя живым на теннисном корте. Я считаю это очень важной победой, потому что в последнее время у меня их было не так много», — приводит слова Циципаса The Tennis Gazzette.

Во втором круге US Open — 2025 Циципас сразится с 56-й ракеткой мира немцем Даниэлем Альтмайером.

