«Вдохнула новую жизнь, придала сил». Стефанос Циципас — о победе в первом круге US Open
28-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высоко оценил значимость своей победы в первом круге Открытого чемпионата США — 2025. Он обыграл француза Александра Мюллера со счётом 4:6, 6:0, 6:1, 7:6 (7:5).
US Open (м). 1-й круг
26 августа 2025, вторник. 23:40 МСК
28
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|7 7
|
|0
|1
|6 5
38
Александр Мюллер
А. Мюллер
«Возвращаюсь в хорошее расположение духа. Эта победа вдохнула в мою игру новую жизнь, определённо придала мне сил и помогла снова почувствовать себя живым на теннисном корте. Я считаю это очень важной победой, потому что в последнее время у меня их было не так много», — приводит слова Циципаса The Tennis Gazzette.
Во втором круге US Open — 2025 Циципас сразится с 56-й ракеткой мира немцем Даниэлем Альтмайером.
