«Круто с точки зрения культуры». Пегула выбрала страну, где хотела бы провести пятый ТБШ

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, в какой стране хотела бы провести пятый «Большой шлем».

«Желательно где-нибудь в Северной Америке! Но это просто эгоистично, с моей точки зрения. А как насчёт Японии? Было бы круто. Знаю, это далеко, но можно было бы провести там отпуск. Это было бы круто с точки зрения культуры, ведь это так необычно, и мне кажется, что каждый турнир «Большого шлема» отличается от предыдущего. Так что Япония была бы довольно крутым вариантом», — сказала Пегула в подкасте The Player’s Box.

На US Open — 2025 Джессика Пегула вышла во второй круг, где сыграет с россиянкой Анной Блинковой.

