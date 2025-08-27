«Впервые с апреля вернулась домой». Анисимова — о восстановлении после финала Уимблдона

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, как восстанавливалась после финала Уимблдона-2025. В решающем матче Аманда проиграла Иге Швёнтек из Польши со счётом 0,6, 0:6.

— После финала Уимблдона как прошла твоя неделя? Как ты восстановилась?

— Я поехала в Нью-Йорк с семьёй, провела спокойные дни с моими племянниками и на море. Потом я впервые с апреля вернулась домой, и это было замечательно. В конце была неделя тренировок в Майами перед отъездом в Монреаль. В итоге я действительно была полна энергии, чтобы вернуться на корт.

— Как много ты думала о своём выступлении на Уимблдоне и насколько удалось оставить это позади?

— Я это осмыслила, конечно, но не зацикливалась слишком сильно. После финала я жила настоящим моментом. В Майами сразу переключилась на тренировочный режим и больше об этом не думала. Просто хотела стать лучше и смотреть вперёд, — приводит слова Анисимовой Ubitennis.

В первом круге US Open Анисимова обыграла Кимберли Биррелл из Австралии со счётом 6:3, 6:2.