Анисимова — о поражении на Уимблдоне: контролировать нервы во время церемонии было нелегко

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, как ей удалось справиться с эмоциями в речи на церемонии награждения после финала Уимблдона. В решающем матче Аманда проиграла Иге Швёнтек из Польши со счётом 0,6, 0:6.

— На Уимблдоне тебя похвалили также за твои слова после поражения. Как тебе удалось справиться с этим моментом?

— Было очень трудно. Стараться контролировать нервы во время церемонии было нелегко. Но я горжусь тем, как смогла превратить это в нечто положительное. Я не могла повлиять на результат, но сумела контролировать своё отношение к нему. После этого многие люди прислали мне слова поддержки, и это было очень приятно, — приводит слова Анисимовой Ubitennis.