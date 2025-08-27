«Это был правильный выбор. Ни разу не пожалела». Анисимова — о перерыве в карьере

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, какую связь она видит между своими результатами в этом году и перерывом, который она взяла в 2023-м из-за проблем с ментальным здоровьем.

— Тебя часто спрашивают о твоём периоде вдали от тенниса. Тяжело об этом говорить? Какую связь ты видишь между тем перерывом и результатами этого года?

— Нет, наоборот. Если кто-то может почувствовать близость к моей истории или черпать из неё силы, для меня это честь. Всегда стараюсь быть честной и отвечать как можно лучше. Это было правильное решение. Ни разу не пожалела, что взяла паузу — она дала мне новый взгляд. Сейчас я больше ценю даже ежедневные тренировки. Наслаждаюсь процессом и образом жизни на туре гораздо больше, чем раньше, — приводит слова Анисимовой Ubitennis.