Зверев — о стрижке Алькараса: сделал бы такую же за € 50 млн

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о новой стрижке пятикратного чемпиона мэйджоров испанца Карлоса Алькараса.

«Я тренировался рядом с Коко Гауфф. Мы взглянули друг на друга и не могли поверить своим глазам. Я сделал бы такую же за € 50 млн», — приводит слова Зверева Eurosport.de.

Лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер положительно оценил новый образ Алькараса. Американец Фрэнсис Тиафо причёску раскритиковал.

Отметим, Карлос Алькарас сообщил, что новую причёску ему случайно сделал брат из-за того, что запутался в режимах машинки для стрижки.

