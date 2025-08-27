«Я просто не так силён». Монфис — о поражении от Сафиуллина в первом круге US Open
Поделиться
49-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал поражение на старте Открытого чемпионата США от россиянина Романа Сафиуллина. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:1, 3:6, 6:4 в пользу россиянина.
US Open (м). 1-й круг
27 августа 2025, среда. 01:30 МСК
49
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|6
|4
|
|2
|6
|3
|6
94
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
«Я просто не так силён. На данном этапе карьеры для меня это очень важные первые раунды. Я не так силён во многих вещах, поэтому всё очень сложно. Как только выхожу на корт, выкладываюсь по полной. Но всё стало сложнее, потому что я играю не так хорошо. Мой средний уровень не очень высок. Всё стало просто сложнее», — приводит слова Монфиса L'Équipe.
Во втором круге US Open Роман Сафиуллин встретится с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 августа 2025
-
20:52
-
20:42
-
20:20
-
20:20
-
20:03
-
19:47
-
19:42
-
19:33
-
19:11
-
19:04
-
18:52
-
18:47
-
18:37
-
18:21
-
18:14
-
18:00
-
17:55
-
17:55
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:21
-
16:55
-
16:40
-
15:31
-
15:00
-
14:45
-
14:11
-
13:57
-
12:50
-
12:41
-
11:58
-
11:49
-
11:38