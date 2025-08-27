Скидки
«Я просто не так силён». Монфис — о поражении от Сафиуллина в первом круге US Open

49-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал поражение на старте Открытого чемпионата США от россиянина Романа Сафиуллина. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 6:1, 3:6, 6:4 в пользу россиянина.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2025, среда. 01:30 МСК
Гаэль Монфис
49
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 1 6 4
6 		2 6 3 6
             
Роман Сафиуллин
94
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

«Я просто не так силён. На данном этапе карьеры для меня это очень важные первые раунды. Я не так силён во многих вещах, поэтому всё очень сложно. Как только выхожу на корт, выкладываюсь по полной. Но всё стало сложнее, потому что я играю не так хорошо. Мой средний уровень не очень высок. Всё стало просто сложнее», — приводит слова Монфиса L'Équipe.

Во втором круге US Open Роман Сафиуллин встретится с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом.

