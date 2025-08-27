Эмма Радукану вышла в третий круг US Open — 2025, где может сыграть с Еленой Рыбакиной

Чемпионка US Open — 2021, 36-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором круге она обыграла Джаниче Чен из Индонезии (149-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час. За это время Радукану выполнила восемь подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Чен один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в четвёртый круг US Open — 2025 Эмма Радукану поспорит с победительницей матча между Еленой Рыбакиной из Казахстана и чешкой Терезой Валентовой.