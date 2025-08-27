Скидки
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану — Джаниче Чен, результат матча 27 августа 2025, счет 2:0, 2-й круг US Open

Эмма Радукану вышла в третий круг US Open — 2025, где может сыграть с Еленой Рыбакиной
Чемпионка US Open — 2021, 36-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором круге она обыграла Джаниче Чен из Индонезии (149-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:1.

US Open (ж). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 18:10 МСК
Эмма Радукану
36
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Джаниче Чен
149
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен

Матч продолжался 1 час. За это время Радукану выполнила восемь подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Чен один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в четвёртый круг US Open — 2025 Эмма Радукану поспорит с победительницей матча между Еленой Рыбакиной из Казахстана и чешкой Терезой Валентовой.

Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open 2025
