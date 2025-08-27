Эмма Радукану вышла в третий круг US Open — 2025, где может сыграть с Еленой Рыбакиной
Поделиться
Чемпионка US Open — 2021, 36-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором круге она обыграла Джаниче Чен из Индонезии (149-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:1.
US Open (ж). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 18:10 МСК
36
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
149
Джаниче Чен
Д. Чен
Матч продолжался 1 час. За это время Радукану выполнила восемь подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Чен один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.
За выход в четвёртый круг US Open — 2025 Эмма Радукану поспорит с победительницей матча между Еленой Рыбакиной из Казахстана и чешкой Терезой Валентовой.
Комментарии
- 27 августа 2025
-
19:11
-
19:04
-
18:52
-
18:47
-
18:37
-
18:21
-
18:14
-
18:00
-
17:55
-
17:55
-
17:41
-
17:39
-
17:32
-
17:30
-
17:21
-
16:55
-
16:40
-
15:31
-
15:00
-
14:45
-
14:11
-
13:57
-
12:50
-
12:41
-
11:58
-
11:49
-
11:38
-
11:27
-
11:10
-
10:59
-
10:51
-
10:33
-
10:00
-
09:46
-
08:39