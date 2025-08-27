Скидки
Главная Теннис Новости

Джокович — Свайда: серб на тай-брейке проиграл первый сет второго круга US Open — 2025

Комментарии

Сегодня, 27 августа, в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 145-я ракетка мира Захари Свайда из США. После первого сета счёт 7:6 (7:5) в пользу американского спортсмена.

US Open (м). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 18:45 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 2
7 7 		3 3 0
             
Захари Свайда
145
США
Захари Свайда
З. Свайда

Теннисисты впервые встречаются друг с другом. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
