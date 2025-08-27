Скидки
Теннис Новости

Эмма Наварро — Кэти Макнелли, результат матча 27 августа 2025, счет 2:0, 2-й круг US Open

Эмма Наварро разгромила Кэти Макнелли и вышла в третий круг US Open
Комментарии

11-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором раунде она одержала уверенную победу над соотечественницей Кэти Макнелли (101-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:1.

US Open (ж). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 18:10 МСК
Эмма Наварро
11
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Кэти Макнелли
101
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Наварро выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. На счету Макнелли шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в 1/8 финала US Open — 2025 Эмма Наварро поспорит с победительницей матча Моюка Учижима (Япония) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Все новости RSS

