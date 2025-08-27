Эмма Наварро разгромила Кэти Макнелли и вышла в третий круг US Open

11-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором раунде она одержала уверенную победу над соотечественницей Кэти Макнелли (101-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Наварро выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. На счету Макнелли шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в 1/8 финала US Open — 2025 Эмма Наварро поспорит с победительницей матча Моюка Учижима (Япония) — Барбора Крейчикова (Чехия).