Эмма Наварро разгромила Кэти Макнелли и вышла в третий круг US Open
11-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро вышла в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. Во втором раунде она одержала уверенную победу над соотечественницей Кэти Макнелли (101-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:2, 6:1.
US Open (ж). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 18:10 МСК
11
Эмма Наварро
Э. Наварро
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
101
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Наварро выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. На счету Макнелли шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
За выход в 1/8 финала US Open — 2025 Эмма Наварро поспорит с победительницей матча Моюка Учижима (Япония) — Барбора Крейчикова (Чехия).
