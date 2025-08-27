Анастасия Павлюченкова проиграла Виктории Азаренко во втором круге US Open — 2025
45-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг US Open — 2025 в одиночном разряде. Во втором раунде она потерпела поражение от белоруски Виктории Азаренко (132-й номер рейтинга WTA) со счётом 3:6, 3:6.
US Open (ж). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 18:15 МСК
132
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
45
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Павлюченкова выполнила шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Азаренко два эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.
В третьем круге US Open Виктория Азаренко сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой и россиянкой Анной Блинковой.
Комментарии
