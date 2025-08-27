Скидки
Теннис

Виктория Азаренко — Анастасия Павлюченкова, результат матча 27 августа 2025, счет 2:0, 2-й круг US Open

Анастасия Павлюченкова проиграла Виктории Азаренко во втором круге US Open — 2025
Комментарии

45-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в третий круг US Open — 2025 в одиночном разряде. Во втором раунде она потерпела поражение от белоруски Виктории Азаренко (132-й номер рейтинга WTA) со счётом 3:6, 3:6.

US Open (ж). 2-й круг
27 августа 2025, среда. 18:15 МСК
Виктория Азаренко
132
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Анастасия Павлюченкова
45
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Павлюченкова выполнила шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Азаренко два эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В третьем круге US Open Виктория Азаренко сыграет с победительницей матча между американкой Джессикой Пегулой и россиянкой Анной Блинковой.

Календарь женского US Open - 2025
Сетка женского US Open - 2025
