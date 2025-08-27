Новак Джокович — Захари Свайда: серб выиграл второй сет второго круга US Open — 2025

Сегодня, 27 августа, в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2025 встречаются 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович и 145-я ракетка мира Захари Свайда из США. Первый сет выиграл американец со счётом 7:6 (7:5). Второй сет остался за сербом — 6:3.

Теннисисты впервые встречаются друг с другом. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Напомним, Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является итальянец Янник Синнер. Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет $ 90 млн.